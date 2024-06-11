Стало известно, насколько выросли нелегальные онлайн-продажи в РФ

Незаконные онлайн-продажи спиртных напитков в РФ в 2023 году выросли на 60% и составили 80 млрд рублей. Об этом заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, передает РИА Новости.

«Продажа алкоголя в интернете фактически существует в довольно больших объемах, но идет вчерную. Сервисы для такой торговли продолжают развиваться — в 2022 году рынок оценивался в 50 млрд руб.» — отметил эксперт.

По оценкам НИФИ Минфина, из-за нелегальной торговли алкоголем бюджет РФ недополучит 253 млрд руб. выпадающих доходов за 2023-2027 годы, добавил Соколов.

В октябре 2023 года Минфин поддержал легализацию онлайн-продаж алкоголя. Ее плюсы, по словам министра Антона Силуанова, перевешивают минусы, так как официальная торговля позволит контролировать оборот и бороться с нелегальными площадками, торгующими контрафактом.

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