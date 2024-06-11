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Политолог указал на важный нюанс в результатах выборов в Европарламент

Политолог Гердт: на выборах в ЕП партии войны сдали свои позиции

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Global Look Press

Экс-депутат Бундестага, председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт в беседе с Tsargrad.tv оценил итоги выборов в Европейский парламент. По его мнению, в Евросоюзе постепенно поднимается движение за мир и прекращение конфликта на Украине.

Он указал на то, что заметно усилились позиции правой партии «Альтернатива для Германии», а также «Союза Сары Вагенкнехт», который выступает за налаживание отношений с Россией и прекращение конфликта на Украине. Аналогичные процессы, по его словам, наблюдаются и в других европейских странах, к примеру, в Австрии.

«Да, это еще не тот результат, который я жду, который может категорически запретить эти партии войны. Но очень серьезный посыл, заставляющий их поменять риторику. И вы будете видеть в ближайшее время, как эта риторика будет меняться. Они будут бояться потерять еще 5-10-15% и будут вынуждены прислушаться к позиции России и перейти на мирные рельсы. Иначе потеряют все», — подчеркнул Гердт.

Европа подводит итоги «праздника демократии» — четырехдневных выборов в Европарламент. Предварительные результаты уже спровоцировали роспуск законодательных органов Бельгии и Франции, практически вернули Германию в прошлое и поставили под вопрос популярность «зеленой» повестки в Евросоюзе. Кроме того, голосование закрепило общеевропейскую тенденцию на усиление позиций правых сил. Чем закончились выборы в главный законодательный орган ЕС и что результат значит для России, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ охарактеризовали отношение Европарламента к России.

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