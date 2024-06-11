Министр обороны Нидерландов посмотрела, как производят дроны на Украине

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в ходе визита на Украину посетила два местных предприятия по производству БПЛА. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

Она подчеркнула, что «высокотехнологичные инновации», которые используют компании для производства дронов, важны и для Нидерландов.

«Разработки способствуют укреплению сотрудничества между предпринимателями Нидерландов и Украины, а также позволяют извлекать уроки для наших собственных вооруженных сил», — написала Оллонгрен.

Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прилетела в Киев без объявления визита, где встретилась с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Глава правительства Украины поблагодарил Оллонгрен за помощь «в усилении украинской ПВО», отметив инициативу страны о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также он заявил, что Украина ожидает передачи истребителей F-16 в ближайшие месяцы.

Кроме того, стороны обсудили совместные проекты, саммит в Швейцарии и отношения Украины с НАТО и Евросоюзом.

Ранее на Украине назначили нового командующего Силами беспилотных систем ВСУ.