В регионе России у границы с Украиной уничтожили дрон ВСУ

В Белгородской области днем 11 июня российские военные уничтожили еще один украинский беспилотник, имеющий крылья, в небе над регионом. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Около 11.10 мск пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что использовался беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

В министерстве добавили, что дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), расположенными на территории приграничного региона России.

Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за этого в городах и поселках области постоянно объявляют ракетную опасность, зачастую по несколько раз за день.

Утром 11 июня с таким предупреждением об обстреле оповестили жителей села Графовка Краснояружского района региона. Их призвали укрыться в подвале или любом-другом месте, подходящем для защиты от осколков снарядов.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.