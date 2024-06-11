Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На ребенка упал столб на детской площадке в ХМАО

В ХМАО на мальчика упал столб электропередачи

close
100%
Shutterstock

В ХМАО ребенка госпитализировали после того, как он травмировался на детской площадке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Политехнической улице в Зеленогорске. По версии следователей, на четырехлетнего мальчика упал столб электропередачи. После этого ребенка направили в больницу.

«Степень вреда, причиненного его здоровью, будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — сообщается в публикации.

По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся следственные мероприятия, позволяющие установить обстоятельства произошедшего.

Сотрудники СК РФ также дадут оценку действиям электросетевой компании, работники которой должны были своевременно обеспечивать техобслуживание точки.

До этого в Москве ребенка госпитализировали с переломом позвоночника. По данным источника, девочка неудачно приземлилась после прыжка на батуте.

Ранее во Владимире шестилетнего мальчика придавило бетонной плитой, отколовшейся от памятника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами