На ребенка упал столб на детской площадке в ХМАО

В ХМАО ребенка госпитализировали после того, как он травмировался на детской площадке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Политехнической улице в Зеленогорске. По версии следователей, на четырехлетнего мальчика упал столб электропередачи. После этого ребенка направили в больницу.

«Степень вреда, причиненного его здоровью, будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — сообщается в публикации.

По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся следственные мероприятия, позволяющие установить обстоятельства произошедшего.

Сотрудники СК РФ также дадут оценку действиям электросетевой компании, работники которой должны были своевременно обеспечивать техобслуживание точки.

До этого в Москве ребенка госпитализировали с переломом позвоночника. По данным источника, девочка неудачно приземлилась после прыжка на батуте.

Ранее во Владимире шестилетнего мальчика придавило бетонной плитой, отколовшейся от памятника.