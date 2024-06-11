Российский солдат рассказал, как спасал икону, попал в центр разрыва «кассеты» и выжил

Штурмовик 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ с позывным «Чех» рассказал телеканалу «Звезда», как попал в центр разрыва кассетного боеприпаса, спасая икону, но выжил.

Мужчина вспоминает, что инцидент произошел во время освобождения Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР) в конце апреля 2024 года. Там недалеко от разрушенного храма штурмовик нашел образ Святителя Николая Чудотворца и решил спасти. Однако, когда он уже выходил, то попал под удар «кассеты».

По словам военного, сердцевик бомбы ударился об угол дома, а мелкие осколки и фрагменты разлетелись вокруг него. «Я просто весь в дыму был, в огне. Думал, во мне дырок немерено, а оказался целый», — вспоминает военный.

Он добавил, что икона тоже уцелела. «Чех» заверил, что после восстановления храма икону вернут «домой».

До этого боец ВС РФ рассказал, как выжил после выстрела в голову украинскими солдатами.

Ранее раненый военный ВС РФ провел три недели в блиндаже в зоне спецоперации и выжил.