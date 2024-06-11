Магнитное поле предложили использовать для психической реабилитации военных

Ученые ЛЭТИ предложили использовать магнитные импульсы для терапии посттравматических расстройств у участников военных действий. Высокая эффективность системы обеспечивается за счет автоматического позиционирования источника магнитного поля для терапии определенных участков головного мозга. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

В результате единичной или повторяющихся стрессовых, психотравмирующих ситуаций, среди которых участие в боевых действиях, у людей могут возникать посттравматические стрессовые расстройства, представляющие собой тяжёлое психическое состояние. Часто они сопровождаются расстройствами поведения: внезапными вспышками гнева, депрессией, тревогой. Также у пациентов могут наблюдаться когнитивные нарушения: провалы в памяти, шум в ушах, головные боли, нарушение внимательности и прочее.

Одним из наиболее перспективных способов для терапии подобных расстройств является транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Данный метод позволяет успешно лечить основные симптомы посттравматических расстройств при помощи стимуляции коры головного мозга короткими магнитными импульсами. Однако сегодня ТМС выполняется вручную, из-за этого точность терапии также может быть снижена.

«Для решения этих проблем мы разработали действующий макет автоматизированной системы точного позиционирования индуктора для транскраниальной магнитной стимуляции. Предложенная конструкция позволит значительно повысить эффективность ТМС, а также она проще и дешевле существующих на рынке аналогов, использующих дорогостоящее оборудование», – рассказала «Газете.Ru» руководитель отдела «Технологии сильного искусственного интеллекта в физиологии и медицине» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юлия Шичкина.

Для настройки позиционирования системы пациенту на голову надевают специальную шапочку на которую нанесены контрастные метки, похожие на QR-коды: они соответствуют определенным участкам головного мозга. С помощью обычной видеокамеры производится съемка, и на основании полученной картинки создается цифровой двойник головы пациента с метками. Затем на основе полученной цифровой модели индуктор направляется к участку головы, который требуется обработать в ходе терапии. Для перемещений источника магнитного поля используется специальный роботизированный манипулятор.

Сейчас ученые ЛЭТИ дорабатывают макет до уровня полнофункционального прототипа – это обязательное условие для проведения клинических испытаний комплекса, которые лежат на пути для его внедрения в широкую медицинскую практику.

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