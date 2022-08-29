Глава МИД Сияйрто заявил, что Венгрия нарастит поставки газа из России с сентября

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт нарастит поставки российского газа с сентября, если об этом удастся договориться с «Газпромом». Об этом сообщает Reuters.

«Нравится нам это или нет, но мы продолжим переговоры с россиянами об увеличении поставок газа в Венгрию», — сказал дипломат на деловой встрече.

Других подробностей Сийярто не назвал.

13 августа госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что «Газпром» начал поставлять газ в страну по газопроводу «Турецкий поток» сверх установленных контрактов.

По его словам, ежедневный дополнительный объем до конца августа составит 2,6 млн кубометров.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна продолжает выступать против введения Евросоюзом эмбарго на российский газ.