Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Тренер Тарасова опровергла информацию о переезде из России в США 15:32
«Ведомости»: среди россиян выросло число желающих сменить профессию 15:32
Певица Азиза выпустила посвященную спецоперации песню «Любимые не умирают» 15:32
Додон призвал жителей Молдавии не бояться выйти на протесты 15:31
Власти Херсонской области: одна из ракет ВСУ HIMARS упала и не разорвалась... 15:25
Меган Маркл дала эксклюзивное интервью журналу The Cut в своем доме в Монтесито 15:24
ИБ-специалист Бедеров рассказал, как через Google и «Яндекс» проверять людей... 15:24
В Росгвардии сообщили о задержании в ЛНР двоих участников «Правого сектора»* 15:23
Женщина дала своему сыну 16 имен одновременно 15:22
В Подмосковье трехлетний мальчик утонул в бассейне во время детского праздника 15:19

Глава МИД Сияйрто заявил, что Венгрия нарастит поставки газа из России с сентября

close
100%
Marko Djurica/Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт нарастит поставки российского газа с сентября, если об этом удастся договориться с «Газпромом». Об этом сообщает Reuters.

«Нравится нам это или нет, но мы продолжим переговоры с россиянами об увеличении поставок газа в Венгрию», — сказал дипломат на деловой встрече.

Других подробностей Сийярто не назвал.

13 августа госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что «Газпром» начал поставлять газ в страну по газопроводу «Турецкий поток» сверх установленных контрактов.

По его словам, ежедневный дополнительный объем до конца августа составит 2,6 млн кубометров.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна продолжает выступать против введения Евросоюзом эмбарго на российский газ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть