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ВЦИОМ назвал долю россиян без сбережений

ВЦИОМ: 39% россиян не откладывают деньги

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ВЦИОМ

39% россиян не делают сбережений. Это следует из недавнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которым ознакомилась «Газета.Ru».

«Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян. За 10 лет их доля сократилась на 14 процентных пунктов (п.п.). Основная стратегия у населения сегодня — откладывать после всех необходимых трат. Так делают 44% россиян. За год их доля увеличилась на 12 процентных пунктов», — уточнили в центре.

Аналитики отметили, что за 10 лет этот подход стал более распространенным: россияне теперь чаще задумываются о необходимости делать сбережения.
«Это может быть объяснено как тем, что у людей стало больше «свободных» денег, так и изменением финансовых практик», — уточнили во ВЦИОМ.

По данным центра, свободные деньги после всех расходов в течение месяца остаются у 60% россиян. В основном они хранят их в рублях, так делает 22% опрошенных, отметили аналитики.

Ранее президент Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев заявил, что граждане России перешли на бережливую модель потребления.
«Покупатели стали чаще выбирать товары низкого ценового сегмента, все больше ориентируются на скидки», — сказал он.

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