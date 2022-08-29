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Макрон: Франция выступает за энергетический суверенитет Европы и реформирование рынка

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Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления в рамках встречи в Елисейском дворце с польским премьером Матеушем Моравецким заявил, что Париж выступает за энергетический суверенитет Европы, а также за глубокие реформы в энергетическом рынке ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«Франция и Польша уже несколько месяцев добиваются укрепления энергетического суверенитета. Мы также выступаем за глубокую реформу европейского энергорынка», — поделился Макрон.

Ранее сообщалось, что власти Алжира захотели увеличить объем поставок газа во Францию на 50%. Переговоры французской энергетической компании Engie с Алжиром должны состояться в скором времени, где данные обязательства будут подтверждены документально. Уточняется, что возможность поставок газа из Алжира поможет компенсировать сокращение поставок из России.

27 августа президент Франции Эммануэль Макрон завершил трехдневный визит в Алжир.

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