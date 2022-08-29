Bloomberg: быстрое заполнение хранилищ помогло снизить цены на газ в Европе

Стоимость газа в Европе упала из-за того, что европейские страны выполнили норматив по наполнению подземных газовых хранилищ (ПХГ). Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации указали, что по состоянию на 12:15 мск цена газа на хабе TTF в Нидерландах находится на уровне $3050 за 1 тыс. кубометров.

В материале агентства также привели слова министра экономики Германии Роберта Хабека, который заявил. Что правительство страны собирается заполнить ПХГ на 85% уже в сентябре.

Ранее в понедельник Хабек заявил, что высокие цены на газ связаны, прежде всего, с отказом от энергоносителей России и увеличением спроса на голубое топливо, а также со спекуляциями на рынке. По его словам, все должны были понимать, что отказ от российских энергоресурсов приведет к росту цен.

До этого исполнительный директор британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден в ходе пресс-конференции в Норвегии заявил, что газовый кризис в странах Европы может продолжаться в течение нескольких зим из-за сокращения поставок газа из России.