Маск заявил о возможном крахе человеческой цивилизации без нефти и газа

Человеческая цивилизации рухнет без нефти и газа, так как мир все еще остро нуждается в этих видах топлива. Об этом заявил на международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в норвежском Ставангере американский предприниматель Илон Маск, передает Reuters.

«В краткосрочной перспективе человечеству все еще нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Особенно сегодня, когда введены санкции против России, нам нужны нефть и газ, чтобы поддержать существование нашей цивилизации», — отметил Маск.

По его словам, такой вывод может сделать любой здравомыслящий человек.

Он добавил, что сейчас дополнительная разведка нефти и газа все еще возможна. Однако все равно необходимо сделать процесс перехода на альтернативные источники энергии более быстрым.

В начале августа Евросоюз окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) в два раза сократили закупки природного газа из России за период с начала конфликта на Украине.