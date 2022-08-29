МИД Швеции настаивает на восьмом пакете антироссийских санкций, включая меры по газу

Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм настаивает на восьмом пакете санкций против России и надеется, что в него войдут меры по газу. Об этом министр рассказала на пресс-конференции, где также присутствовали ее украинский коллега Дмитрий Кулеба и премьер Швеции Магдалена Андерссон, передает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что будут введены санкции в отношении газа», — отметила она.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Латвия, Литва и Эстония предложили Европейской комиссии внести в восьмой пакет антироссийских санкций меры в отношении торговли и энергетики, а также новые ограничения по SWIFT. Он отметил, что страны Балтии рассчитывают на то, что этот пакет будет принят как можно быстрее.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.