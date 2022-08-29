Польский ANWIL возобновит производство удобрений на фоне подорожания газа

Польский производитель азотных удобрений ANWIL решил возобновить производство, несмотря на рост цен на газ. Об этом заявил председатель правления энергетического концерна Orlen, которому принадлежит ANWIL, Даниель Обайтек, передает РИА «Новости».

«Несмотря на трудные условия на рынке газа, ANWIL возобновляет производство удобрений, а тем самым CO2», — отметил Обайтек.

По его словам, в компании делают все необходимое, чтобы продукт, который используется в медицинской сфере, а также для производства продовольствия, оказался доступен для рынка Польши.

Ранее в понедельник обозреватель Polityka Джоанна Сольска написала, что подорожание газа может привести к тому, что через две недели в Польше может прекратиться производство продовольствия и начнется голодный армагеддон. Кроме того она раскритиковала министра сельского хозяйства Генриха Ковальчика, так как тот дал ложные обещания фермерам, что в стране не будет дефицита удобрений.