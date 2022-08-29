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Bloomberg: рецессия в Великобритании наступит в четвертом квартале 2022 года

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Henry Nicholls/Reuters

В Великобритании в конце текущего года начнется рецессия, при этом есть риск того, что экономический спад будет сильным на фоне высоких цен на энергоресурсы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки экономистов американского банка Goldman Sachs.

В публикации говорится, что риски смещаются в сторону более серьезной и затяжной рецессии.

«Цены на газ могут оставаться высокими в течение более длительного периода, домохозяйства могут тратить свои избыточные сбережения в меньшей степени, а сумма дополнительной фискальной поддержки домам может оказаться меньше, чем предполагалось изначально», — признаются экономисты.

По оценке аналитиков, британская экономика сократится на 3,4% в течение следующего года. ВВП страны, по данным экономистов, к середине 2023 года снизится примерно на 1%.

«Опасения в связи с давлением на стоимость жизни в Великобритании продолжают расти на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Реальное потребление все же, вероятно, значительно снизится», — отмечается в статье.

Кроме того, аналитики указали, что годовой объем производства в королевстве в следующем году сократится на 0,6%, тогда как ранее эксперты полагали, что речь может идти о росте, который составит 1,1%.

Ранее уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последующие месяцы будут весьма тяжелыми для жителей страны, а счета за электроэнергию побьют все рекорды.

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