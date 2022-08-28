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Импортировать топливо на Шри-Ланку согласились свыше 20 зарубежных компаний

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Adnan Abidi/Reuters

24 энергетические компании из разных стран мира , в том числе Россия, откликнулись на призыв министерства энергетики Шри-Ланки импортировать топливо на остров. Об этом глава ланкийского ведомства Канчана Виджесекара сообщал на своей странице в Twitter.

«24 компании из ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Китая, Индии, России, Великобритании, Малайзии, Норвегии, а также с Филиппин представили свои предложения по участию в нефтяном бизнесе Шри-Ланки», — написал он.

В июле исполняющий обязанности президента премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе ввел режим чрезвычайного положения в республике на фоне массовых протестов.

Граждане с марта стали выходить на улицы из-за ежедневных отключений электроэнергии, роста цен на топливо и острой нехватки предметов первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства.

На этом фоне, как писал информационный портал Adaderana, министерство энергетики Шри-Ланки представило абонемент на топливо, с помощью которого граждане смогут поучать гарантированную квоту бензина для личных транспортных средств. Меру ввели для сокращения гигантских очередей на автозаправках островного государства, испытывающего острую нехватку горючего.

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