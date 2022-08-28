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Telegraph: Трасс захотела снизить НДС в Британии до 15% для облегчения кризиса

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Global Look Press

Глава МИД Британии Лиз Трасс рассматривает возможность снижения НДС до 15%, чтобы облегчить кризис в стране. Об этом пишет The Daily Telegraph.

В публикации отметили, что предложение о снижении НДС до 15% говорит о смене политического курса самой Трасс. При этом, если принять эту инициативу получится, то это будет самым большим снижением налоговой ставки за всю историю. Это поможет сэкономить среднему домохозяйству в стране свыше £1300 в год.

По данным издания, снижение НДС также поможет защитить многие предприятия от банкротства. При этом такая мера должна сопровождаться дополнительной поддержкой для незащищенных слоев населения, для которых цены за электроэнергию предстоящей зимой вырастут в три раза по сравнению с показателями прошлого года.

В Telegraph со ссылкой на анализ Института финансовых исследований указали, что сокращение НДС на 5% приведет к снижению инфляции примерно на 2%.

25 августа экономисты аналитического центра Resolution Foundation заявили, что миллионы британских семей столкнутся с серьезными физическими и финансовыми издержками, если правительство не предпримет эффективные меры по предотвращению «энергетической катастрофы».

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