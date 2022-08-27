Сийярто заявил, что независимая внешняя политика поможет Венгрии при рецессии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что независимая внешняя политика, политическая стабильность государства, наличие энергоресурсов, умение выходить из кризиса помогут стране в случае наступления рецессии, пишет РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия может стать «локальным исключением», если во всей Европе наступит этот непростой период в экономике.

«Есть четыре аргумента, почему Венгрия будет успешной в этом наступающем новом мировом порядке: мы, на мой взгляд, чемпионы мира по управлению экономическими кризисами; второе — у нас есть и будет энергия, которую мы можем использовать для нормальной работы страны и экономики; третье — у нас существует собственная, национально ориентированная, а не диктуемая центрами силы внешняя политика; и четвертое — в Венгрии есть политическая стабильность», — сказал глава дипломатического ведомства.

Министр подчеркнул, что во время пандемии в 2021 году во многих государствах фиксировали спад экономики. Но для Венгрии прошлый год стал наиболее успешным по экономической части за последние 30 лет. Тогда ВВП был равен 7%, уровень занятости достигал 4,7 млн человек, Будапешт экспортировал товары на общую сумму в €119 млрд.

Ранее 27 августа Сийярто заявил, что Венгрия не единственная из стран Евросоюза (ЕС), которые сопротивляются введению санкций против энергоносителей из России.