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Сийярто заявил, что независимая внешняя политика поможет Венгрии при рецессии

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что независимая внешняя политика, политическая стабильность государства, наличие энергоресурсов, умение выходить из кризиса помогут стране в случае наступления рецессии, пишет РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия может стать «локальным исключением», если во всей Европе наступит этот непростой период в экономике.

«Есть четыре аргумента, почему Венгрия будет успешной в этом наступающем новом мировом порядке: мы, на мой взгляд, чемпионы мира по управлению экономическими кризисами; второе — у нас есть и будет энергия, которую мы можем использовать для нормальной работы страны и экономики; третье — у нас существует собственная, национально ориентированная, а не диктуемая центрами силы внешняя политика; и четвертое — в Венгрии есть политическая стабильность», — сказал глава дипломатического ведомства.

Министр подчеркнул, что во время пандемии в 2021 году во многих государствах фиксировали спад экономики. Но для Венгрии прошлый год стал наиболее успешным по экономической части за последние 30 лет. Тогда ВВП был равен 7%, уровень занятости достигал 4,7 млн человек, Будапешт экспортировал товары на общую сумму в €119 млрд.

Ранее 27 августа Сийярто заявил, что Венгрия не единственная из стран Евросоюза (ЕС), которые сопротивляются введению санкций против энергоносителей из России.

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