Вице-премьер Алексиев: Болгария не будет вести переговоры с «Газпромом» о новом договоре

Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что София ограничится переговорами в рамках действующего договора с «Газпромом» и не намерена вести диалог о новом соглашении. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе кабмина подчеркнули, что техническое правительство Болгарии «не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с «Газпромом», а ограничится переговорами с ним в рамках действующего соглашений.

В публикации отмечается, что представителей ЕК ознакомили с подходом технического правительства республики по обеспечению поставок природного газа в краткосрочный и долгосрочный период.

Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что София готова к началу переговоров о поставках газа и оповестила о своих намерениях российскую компанию «Газпром».

Христов добавил, что болгарская сторона предложит ряд изменений по условиям договора, которые бы его оптимизировали с учетом нынешней ситуации.