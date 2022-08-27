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В ДНР начали отслеживать случаи роста цен на социально значимые товары

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Донецкой Народной Республике (ДНР) начал работу республиканский штаб по ценообразованию, который займется отслеживанием цен на социально значимые товары. Об этом председатель республиканского правительства Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале.

«По поручению главы ДНР Дениса Пушилина создали республиканский штаб по ценообразованию. Провел первое заседание, на котором определили состав и основные задачи, которые предстоит решить в первом приближении», — заявил Хоценко.

По его словам, сотрудники штаба каждую неделю будут проводить мониторинг цен и оперативно предпринимать меры по их снижению.

Хоценко рассказал, что в некоторых торговых точках ДНР без причины существенно выросла стоимость капусты, лука, свеклы, яблок, мыла и ряда других товаров. Глава правительства региона назвал это недопустимым.

В марте руководитель министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что правительство страны применит механизм государственного регулирования цен на социально значимые товары в крайнем случае при необоснованном росте цен на них.

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