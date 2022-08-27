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Центробанк России смягчил правила продажи наличной валюты населению

Центробанк России разрешил обменивать валюту не только за счет средств от физлиц

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Depositphotos

Центробанк России разрешил продавать гражданам доллары и евро, полученные из разных источников, а не только поступившие в кассы от физлиц после 9 апреля. Об этом сообщает Frank Media, в распоряжение которого оказалось письмо регулятора, разосланное банкам.

Новая норма, как отмечается в документе, действуют с начала этой недели и до 9 сентября.

В ЦБ подтвердили достоверность эти данных. Представитель Центробанка, в свою очередь, пояснил, что расширение возможности продаж валюты касается случаев, когда в кассу поступили деньги «от сделок с банками-
нерезидентами» или при зачислении валюты от компаний «по основаниям, предусмотренным законодательством».

В то же время, сохраняется запрет на продажу валюты, поступившей «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли».

В начале марта Центробанк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Причина – введение западных санкций. Регулятор постановил, что до 9 сентября граждане могут купить наличные доллары и евро, но только те, которые поступили в кассы банков с 9 апреля.

Ранее в ЦБ сообщили, что физлица в июле купили валюту на рекордные 237,1 млрд руб. на Московской бирже.

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