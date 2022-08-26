Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Таджикистан пообещал помочь населению Афганистану 18:41
Директор Лепса объяснил, почему музыкант выбрал образ бомжа для новой афиши 18:41
Westmeath: в Ирландии на украинских подростков напала группа из латышей и... 18:39
Нарколог Сиволап сравнил современную антиалкогольную политику в России... 18:38
«Динамо» хочет продать Захаряна в «Челси» и забрать его... 18:36
Активистку из команды Медведчука задержали по подозрению в госизмене 18:34
Глава Apple раскрыл, что сказал бы Стив Джобс о текущем состоянии компании 18:33
Основатель сети «Теремок» сказал, что Coca-Cola планирует продавать в России «Добрый... 18:31
Bloomberg: британцы стали чаще покупать солнечные батареи из-за роста цен... 18:30
Финская компания Metsä Tissue предупредила о дефиците туалетной бумаги... 18:30

Уходящий с поста премьера Британии Джонсон выступил против заморозки цен на электричество

close
100%
Alberto Pezzali/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в скором времени должен покинуть свой пост, высказался против заморозки цен на электричество в Соединенном Королевстве. Об этом политик заявил в эфире телеканала Sky News.

К такой мере по сдерживанию роста цен на электроэнергию призывает оппозиция. Например, первый министр Шотландии (входит в состав Великобритании) Никола Стерджен назвала новые цены на энергию «неподъемными для миллионов» и призвала их заморозить.

«Я не думаю, что мы должны ограничить цены для совершенно всех домохозяйств, для богатых семей в стране. <...> В конце-концов мы применим необходимые меры, чтобы добиться энергетической независимости, и справимся с этим», — сказал Джонсон.

При этом премьер признал, что ситуация с инфляцией в в Великобритании этой зимой «будет тяжелой». Он пообещал вкладывать больше средств в развитие ядерной энергетики и ветроэнергетики, в увеличение добычи газа в Северном море. Сложившееся положение он связал с действиями России на Украине.

Ранее 26 августа агентство Bloomberg написало, что британский государственный регулятор рынков электроэнергии и природного газа Ofgem с 1 октября повысит предельную цену на электроэнергию до рекордных £3549 ($4189), что станет дороже предыдущего зимнего сезона на 178%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть