Уходящий с поста премьера Британии Джонсон выступил против заморозки цен на электричество

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в скором времени должен покинуть свой пост, высказался против заморозки цен на электричество в Соединенном Королевстве. Об этом политик заявил в эфире телеканала Sky News.

К такой мере по сдерживанию роста цен на электроэнергию призывает оппозиция. Например, первый министр Шотландии (входит в состав Великобритании) Никола Стерджен назвала новые цены на энергию «неподъемными для миллионов» и призвала их заморозить.

«Я не думаю, что мы должны ограничить цены для совершенно всех домохозяйств, для богатых семей в стране. <...> В конце-концов мы применим необходимые меры, чтобы добиться энергетической независимости, и справимся с этим», — сказал Джонсон.

При этом премьер признал, что ситуация с инфляцией в в Великобритании этой зимой «будет тяжелой». Он пообещал вкладывать больше средств в развитие ядерной энергетики и ветроэнергетики, в увеличение добычи газа в Северном море. Сложившееся положение он связал с действиями России на Украине.

Ранее 26 августа агентство Bloomberg написало, что британский государственный регулятор рынков электроэнергии и природного газа Ofgem с 1 октября повысит предельную цену на электроэнергию до рекордных £3549 ($4189), что станет дороже предыдущего зимнего сезона на 178%.