«Газпром»: подготовка по газу к зиме в России идет планово, хранилища заполнены на 91,4%

Объем закачки газа в подземные хранилища России по данным на 24 августа достиг 91,4%. Об этом сообщил «Газпром» в своем телеграм-канале. В газовой корпорации добавили, что подготовка к осенне-зимнему сезону идет по плану.

«Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме. Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24.08 составил 91,4%», — уточнили в «Газпроме».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Германия заполнила свои подземные хранилища газа на 80% и будет продолжать закачку дальше на фоне приближающейся зимы. При этом европейские страны также продолжают закачку. Общий индикатор наполняемости для всей Европы сейчас составляет 76,92%.

Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила, что Европа может оказаться в энергокризисе длительностью в три года из-за отказа от газа из России. По ее словам, цены на газ в Европе будут зависеть от объемов экспорта из России.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что цены на газ в Европе могут вырасти до $4000 за тысячу кубометров.