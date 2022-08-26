Лидер Шотландии назвала новые цены на энергию неподъемными и потребовала их заморозить

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала новые цены на энергию «неподъемными для миллионов» и призвала их заморозить. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Такое заявление она сделала после того, как британский энергетический регулятор Ofgem объявил об увеличении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% до £3549 в год с 1 октября этого года.

Стерджен заявила, что нельзя допустить этому продолжаться, а повышение нужно отменить.

Политик также призвала правительство Великобритании и энергокомпании разработать пакет инструментов для заморозки счетов на энергию и провести «глобальную реформу» энергетического рынка страны.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобританию ожидает длительный кризис в сфере энергетики.