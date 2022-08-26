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Bloomberg: в Афганистане ввели запрет на криптовалюты

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Ali Khara/Reuters

Центральный банк Афганистана ввел общенациональный запрет на криптовалюты в этом месяце. А режим Талибов (организация запрещена в России) арестовал нескольких дилеров, которые нарушили приказ прекратить торговлю цифровыми токенами, по словам высокопоставленного полицейского чиновника. Об этом сообщает Bloomberg.

«Репрессии начались после того, как некоторые афганцы обратились к криптовалютам, чтобы сохранить свое богатство и держать его вне досягаемости талибов. Криптовалюта стала популярным способом перевода денег в страну и из нее, которая отключена от мировой банковской системы из-за санкций, наложенных на группировку боевиков», — отмечается в статье.

Глава отдела уголовных расследований полицейского управления в Герате Сайед Шах Саадаат сообщил агентству, что «Центральный банк отдал нам приказ запретить всем менялам, частным лицам и бизнесменам торговать мошенническими цифровыми валютами, такими как то, что обычно называют биткоином».

Саадаат сказал, что 13 человек были арестованы. Большинство из них были освобождены под залог.
«В то время как в Герате, третьем по величине городе Афганистана и центре торговли цифровыми токенами, было закрыто более 20 предприятий, связанных с криптовалютами. Четыре из шести крипто-брокерских контор в Афганистане расположены в городе, примерно в 75 милях (121 километре) от иранской границы», — уточнил Bloomberg.

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