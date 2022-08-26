Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врачи выяснили, как длина менструального цикла связана с возрастом наступления... 09:28
Аксенов напомнил слова Марка Твена о благодарности США России 09:28
Frontex: почти миллион россиян прибыли в Евросоюз с 24 февраля 09:26
«Известия»: ТЦ Москвы начали расторгать договоры аренды с владельцем Zara 09:25
В Оренбурге признали виновным уроженца Украины, который надругался над двумя... 09:24
СМИ: на Украине задержали дилера, снабжавшего наркотиками киевскую элиту 09:21
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Фетисов раскритиковал запрет НХЛ на вывоз трофея... 09:18
В Екатеринбурге неизвестные разгромили три автомобиля на парковке 09:16
Производитель защитных пленок слил изображение iPhone 14 до презентации 09:10
В Бурятии родители обвинили педиатра в смерти трехмесячного младенца после... 09:09

Yeni Şafak: ЦРУ «открыто» угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией

close
100%
Depositphotos

Представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) «открыто» угрожали турецким бизнесменам из-за связей с Россией. Сотрудники управления расспрашивали турецкую сторону о контрактах по продаже недвижимости россиянам. Об этом пишет в пятницу газета Yeni Şafak, передает РИА «Новости».

Причиной интереса ЦРУ к турецким бизнесменам стало то, что россияне в последние месяцы активно покупали недвижимость в Турции. Турецкие журналисты считают, что американская разведка давит на Анкару.

«Власти США, вмешиваясь в дела, не входящие в их обязанности, перешли границы и попытались допросить турецких бизнесменов. Разведывательная служба США имела наглость угрожать турецким бизнесменам по поводу торговли с Россией на встречах, на которых также присутствовал представитель ЦРУ в Турции», — пишет издание.

Представителя ЦРУ интересовало, сколько именно жилья было продано россиянам, в какой валюте были сделки, по каким каналам проводилась оплата. Он также уточнял, были ли проведены сделки наличными или через банк.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть