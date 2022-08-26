Yeni Şafak: ЦРУ «открыто» угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией

Представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) «открыто» угрожали турецким бизнесменам из-за связей с Россией. Сотрудники управления расспрашивали турецкую сторону о контрактах по продаже недвижимости россиянам. Об этом пишет в пятницу газета Yeni Şafak, передает РИА «Новости».

Причиной интереса ЦРУ к турецким бизнесменам стало то, что россияне в последние месяцы активно покупали недвижимость в Турции. Турецкие журналисты считают, что американская разведка давит на Анкару.

«Власти США, вмешиваясь в дела, не входящие в их обязанности, перешли границы и попытались допросить турецких бизнесменов. Разведывательная служба США имела наглость угрожать турецким бизнесменам по поводу торговли с Россией на встречах, на которых также присутствовал представитель ЦРУ в Турции», — пишет издание.

Представителя ЦРУ интересовало, сколько именно жилья было продано россиянам, в какой валюте были сделки, по каким каналам проводилась оплата. Он также уточнял, были ли проведены сделки наличными или через банк.