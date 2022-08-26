Нефтяник Эберхарт заявил о большей близости Саудовской Аравии России, чем США

Саудовская Аравия более близка Москве, чем Вашингтону. Об этом говорит отказ Эр-Рияда увеличить добычу нефти по просьбам президента США Джо Байдена, пишет в колонке для Forbes генеральный директор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт.

«Ни для кого не секрет, что Байден хочет, чтобы цены на нефть, главный катализатор инфляции, упали к промежуточным выборам в ноябре. Президент не раз умолял Саудовскую Аравию помочь и нарастить поставки — причем последний раз в середине июля во время визита в Эр-Рияд. Однако лидеры Саудовской Аравии мольбам Байдена не вняли. Угроза, прозвучавшая на этой неделе, говорит о том, что Саудовская Аравия хочет снизить цену на нефть до минимума в 100 долларов за баррель. Администрация Байдена не может быть довольна этим», — объяснил Эберхарт.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что мировой нефтяной рынок находится в состоянии шизофрении.

В свою очередь, генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс заявлял, что Россия сыграла очень важную роль в поддержании стабильности на рынке нефти.

3 августа министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи сырья в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Тогда для России и Саудовской Аравии согласовали повышение добычи на 26 000 (б/с) для каждой страны.

В дальнейшем, 11 августа, ОПЕК понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тыс. баррелей, до 3,1 млн баррелей в сутки.