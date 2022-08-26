Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Китае впервые испытали возвращаемый суборбитальный носитель 07:59
Врач объяснила, кому нельзя есть молоко и печенье на ночь 07:55
Мамиашвили об отстранении российских борцов: даже Гитлер допустил всех на Олимпиаду 07:45
Бывший советник Буша раскритиковал слова Байдена... 07:45
Миллиардер Авдолян создаст третью крупнейшую в России угольную компанию 07:43
Большой театр отменил премьеру опер Александра Молочникова после запроса ГРАД 07:41
В Москве в пятницу ожидается до +33°С 07:41
Экс-капитан «Ростова» Гацкан уверен в победе над ЦСКА в 7-м туре РПЛ 07:27
ЦРУ стало проявлять интерес к недвижимости россиян в Турции 07:27
Блогерша Жужа заявила, что Хаматова выступит со спектаклем в Киеве 07:26

Нефтяник Эберхарт заявил о большей близости Саудовской Аравии России, чем США

close
100%
Charlie Riedel/AP

Саудовская Аравия более близка Москве, чем Вашингтону. Об этом говорит отказ Эр-Рияда увеличить добычу нефти по просьбам президента США Джо Байдена, пишет в колонке для Forbes генеральный директор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт.

«Ни для кого не секрет, что Байден хочет, чтобы цены на нефть, главный катализатор инфляции, упали к промежуточным выборам в ноябре. Президент не раз умолял Саудовскую Аравию помочь и нарастить поставки — причем последний раз в середине июля во время визита в Эр-Рияд. Однако лидеры Саудовской Аравии мольбам Байдена не вняли. Угроза, прозвучавшая на этой неделе, говорит о том, что Саудовская Аравия хочет снизить цену на нефть до минимума в 100 долларов за баррель. Администрация Байдена не может быть довольна этим», — объяснил Эберхарт.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что мировой нефтяной рынок находится в состоянии шизофрении.

В свою очередь, генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс заявлял, что Россия сыграла очень важную роль в поддержании стабильности на рынке нефти.

3 августа министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи сырья в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Тогда для России и Саудовской Аравии согласовали повышение добычи на 26 000 (б/с) для каждой страны.

В дальнейшем, 11 августа, ОПЕК понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тыс. баррелей, до 3,1 млн баррелей в сутки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть