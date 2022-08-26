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Россиян предупредили, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Агентству «Прайм» завкафедрой бухучета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, что россияне перед выходом на пенсию могут отказаться от автоматического ее расчета.

Чтобы подать дополнительные документы, которые могут увеличить размер выплаты, нужно обратиться в ПФР за месяц до дня выхода на пенсию.

Петровская уточнила, что зачастую работодатель имеет соглашение с Пенсионным фондом и заблаговременно предоставляет сведения и копии документов сотрудников, готовящихся к пенсии.

Если сотрудник решил оформиться самостоятельно, то нужно подать в территориальный орган ПФР заявление, паспорт и трудовую книжку не раньше, чем за месяц до дня выхода на пенсию. Следует приложить и другие документы. Речь идет о бумагах, например, подтверждающих наличие нетрудоспособных членов семьи. Заявление можно подать как лично, так и в электронном виде. Рассмотрение займет пять рабочих дней.

Ранее сообщалось, что пенсионерам Крайнего Севера вернут затраты на проезд на машине к местам отдыха. Для получения такой компенсации пенсионерам необходимо подать заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда и предоставить документы на автомобиль вместе с чеками на оплату топлива. Возмещение затрат будет производиться раз в два года за счет федеральных средств.

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