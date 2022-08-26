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Назван риск, который подстерегает рубль в следующем году

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ЦБ

В следующем году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта. Таким мнением с изданием «Прайм» поделилась глава отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

Колебанию национальной валюты поспособствуют восстановление импорта, дальнейшее смягчение процентной политики Центрального Банка России (ЦБ РФ), а также настроения глобальных инвесторов. Кравченко указала, что интерес к российскому валютному рынку значительно сократился из-за сохраняющихся капитальных ограничений для нерезидентов.

В следующем году ключевой риска для рубля — сокращения экспорта и положительного сальдо по счету торговых операций. Поэтому в долгосрочном периоде можно ожидать усиления давления на нацвалюту.

ЦБ РФ установил официальный курс доллара на пятницу на уровне 59,77 рублей..

Накануне экономист Лазарь Бадалов рассказал, что обычно осенью наступает период ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Он подчеркнул, что антироссийские санкционные меры укрепили российскую валюту. Ослабить рубль осенью сможет только рост спроса на валюту.

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