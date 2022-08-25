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EFE написало, что парламент Испании утвердил план по экономии газа

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Depositphotos

Испанский парламент поддержал подготовленный правительством план по экономии газа, сообщает агентство EFE.

В соответствии с этим планом Испания должна снижать потребление топлива по рекомендациям Евросоюза (ЕС). В таком случае королевство сможет избежать дефицита этого энергоресурса предстоящий зимний период.

Частные компании и государственные учреждения летом не будут охлаждать помещения ниже 27 градусов по Цельсию, зимой температура пространства в зданиях зафиксируется максимум на 19 градусах. Кроме того, организациям предписали с 22:00 на всю ночь выключать освещение витрин и пустующих зданий.

В совокупности эти меры позволят Испании снизить потребление газа на 7%.

В первой половине августа ЕС окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.

Затем еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс заявил, что предложения ЕС по экономии газа в случае экстренного положения на рынке энергоресурсов перейдут для государств – членов содружества из статуса рекомендательных в обязательные для исполнения.

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