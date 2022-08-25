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Банк России: базовый уровень доходности рублевых вкладов составит 9,28% в сентябре

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Базовый уровень доходности рублевых вкладов составит 9,28% в сентябре. Информацию об этом опубликовала пресс-служба российского Центробанка на своем сайте.

В августе Банк России определял этот показатель на уровне 10,47%.

Доходность вкладов граждан в американских долларах на сентябрь регулятор зафиксировал на уровне 0,01%, в европейской валюте — 0,007%.

В первой половине августа сообщалось, что Альфа-Банк предложил клиентам самый выгодный среди крупных российских банков вклад в юанях под ставку 1,5% годовых. Для получения высокой ставки необходимо выбрать вклад сроком на один год на сумму от 500 юаней. Юань обладает рядом преимуществ. Например, за последние 2 месяца объем торгов китайской валютой на Мосбирже вырос в 3,5 раза.

Позднее стало известно, что лишь каждый 20-й житель России с начала 2022 года хотя бы один раз покупал валюту, при этом продавали ее только 4% респондентов. 6% участников исследования с начала 2022 года принимали решение забрать деньги со вкладов в связи с незапланированными тратами. При этом открывали новые вклады в российских банках 8% респондентов.

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