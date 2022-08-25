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Мосбиржа планирует возобновить вечерние торги на рынке акций в сентябре

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа в сентябре планирует возобновить вечерние торговые сессии на рынке акций. Слова директора департамента рынка ценных бумаг Бориса Блохина приводит ТАСС.

«Вечернюю сессию планируем запустить в сентябре», — заявил он на семинаре торговой площадки.

Торги в рамках основной сессии будут проводиться с 10:00 до 18:50 мск, а с 19:05 до 23:50 мск клиентам станет доступна дополнительная вечерняя сессия. При этом основное значение закрытия Индекса Мосбиржи будет определяться по состоянию на 18:50 мск, заключил Блохин.

С 12 июля 2022 года Московская биржа возобновила вечернюю сессию на срочном рынке. Это произошло на фоне большого интереса к торгам со стороны клиентов площадки. Параметры торгов (время клиринговых сессий, процедуры риск-менеджмента), а также риск-параметры остались без изменений.

В середине июня представители торговой площадки отменили биржевую комиссию за сделки с фьючерсами и опционами. От сборов были освобождены банки и брокеры, а также их клиенты. Дополнительную плату стали взимать только с тех участников торгов, которые заключали сделки по уже выставленным заявкам.

Отмену комиссии сделали для того, чтобы оживить интерес к торгам среди клиентов. В июне 2022 года объем торгов на срочном рынке упал на 53,5% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го — с ₽11,4 трлн до ₽5,3 трлн. Среднедневной объем упал почти вдвое год к году — на 51,3%, с ₽518,1 млрд до ₽252,1 млрд. На срочном рынке объемы торгов снизились на 5,67%.

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