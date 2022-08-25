В США сократилось число граждан, обратившихся за получением пособия по безработице

Количество граждан США, которые впервые обратились за пособием по безработице, сократилось на две тысячи человек на прошлой неделе. Информацию об этом пресс-служба американского Минтруда опубликовала на своем сайте.

Всего соответствующие заявления подали 243 тысяч человек.

Как пишет агентство Bloomberg, аналитики ожидали, что число заявок вырастет до 252 тысяч относительно недели ранее. Тогда за пособиями обратились 245 тысяч американцев.

Количество продолжающих получать пособие по безработице граждан Соединенных Штатов Америки за неделю, которая завершилась 13 августа, снизилось до 1,415 млн с 1,434 млн в предшествующую неделю.

Американцы имеют право на получения выплат, если они не работают. Сумма пособия для безработных в каждом штате разная. Средний платеж по стране в 2020 году составил в неделю около 22 тыс. руб. по курсу 59,77 руб. за доллар.

В октябре 2021 года в пресс-службе Минтруда России рассказали об увеличения максимального размера пособия по безработице в 2022 году до 12 792 рублей в месяц.