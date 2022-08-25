Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Вашингтоне заявили, что не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС 18:13
Flightradar зафиксировал самолет-разведчик НАТО над Черным морем напротив Крымского... 18:12
В США рассказали, когда продолжат диалог с Россией о замене ДСНВ 18:11
Мосбиржа планирует возобновить вечерние торги на рынке акций в сентябре 18:11
На Ставрополье водитель ждал «зеленого» у воображаемого светофора 18:06
WSJ: США могут получить доступ к аудиту компаний КНР, торгуемых на американских... 18:04
Подростки сбежали из московского реабилитационного центра в Ростов-на-Дону 18:03
Путин поручил пересмотреть тарифную политику в сфере ЖКХ с учетом модернизации 18:02
Каждый год жизни увеличивает риск деменции у собак на 50%, но хозяева могут это... 18:00
В ассоциации бумажной индустрии Германии опасаются дефицита туалетной бумаги... 17:59

В США сократилось число граждан, обратившихся за получением пособия по безработице

close
100%
Kathy Willens/AP

Количество граждан США, которые впервые обратились за пособием по безработице, сократилось на две тысячи человек на прошлой неделе. Информацию об этом пресс-служба американского Минтруда опубликовала на своем сайте.

Всего соответствующие заявления подали 243 тысяч человек.

Как пишет агентство Bloomberg, аналитики ожидали, что число заявок вырастет до 252 тысяч относительно недели ранее. Тогда за пособиями обратились 245 тысяч американцев.

Количество продолжающих получать пособие по безработице граждан Соединенных Штатов Америки за неделю, которая завершилась 13 августа, снизилось до 1,415 млн с 1,434 млн в предшествующую неделю.

Американцы имеют право на получения выплат, если они не работают. Сумма пособия для безработных в каждом штате разная. Средний платеж по стране в 2020 году составил в неделю около 22 тыс. руб. по курсу 59,77 руб. за доллар.

В октябре 2021 года в пресс-службе Минтруда России рассказали об увеличения максимального размера пособия по безработице в 2022 году до 12 792 рублей в месяц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть