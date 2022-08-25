Макрон призвал главу МАГАТЭ к скорейшей отправке миссии на Запорожскую АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси выступил за скорейшую отправку миссии агентства на Запорожскую АЭС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент республики вновь заявил о своей поддержке скорейшей отправки на Запорожскую АЭС миссии экспертов МАГАТЭ для решения вопросов ядерной безопасности и гарантий», — говорится в сообщении.

Ранее Международное агентство по атомной энергии планирует посетить Запорожскую АЭС ​​до 5 сентября.

Двухнедельная международная миссия для проверки систем безопасности на крупнейшей в Европе АЭС уже запланирована. От МАГАТЭ в Запорожье отправятся представители органов безопасности и охраны, а также должностные лица, отвечающие за учет ядерных материалов на объекте, сообщили Bloomberg два дипломата, осведомленные о планах визита.

Уточняется, что ядерным инспекторам предоставят более широкие полномочия, чем планировалось изначально.