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Цены на электроэнергию на европейской бирже превысили €700 и достигли исторического максимума

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Depositphotos

Средняя стоимость электроэнергии на 26 августа в ряде государств Евросоюза превысила отметку в €700 евро за мВт/ч или вплотную приблизилась к ней. Об этом свидетельствуют данные биржи Nord Pool. Это максимальные показатели цен на электричество в Европе за всю историю.

Так, цена мВт/ч на сутки вперед в Австрии по состоянию на 15:48 мск составила €707,23, в Бельгии — €700,41, во Франции — €706,32. Чуть ниже показатели в Нидерландах — €693,83, Дании — €699,44, в норвежском Кристиансанне — €647,13. Накануне, 24 августа в этих странах средняя стоимость электричества не превышала примерно €630 евро за мВт/ч.

Bloomberg связал резкое повышение цен на электроэнергию в Европе с отключением во Франции и Германии атомных реакторов.

Кроме того, на кризисную ситуацию по-прежнему оказывает давление сокращение поставок российского газа в связи с техническим обслуживанием турбин трубопровода «Северный поток — 1». В «Газпроме» ранее сообщили, что СП-1 приостановит работу на три дня — с 31 августа по 2 сентября.

23 августа цены на электроэнергию в Германии впервые превысили €700, увеличившись с начала месяца на 25%. Данный показатель примерно в 14 раз превышает среднесезонные цифры за последние пять лет.

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