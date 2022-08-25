Еврокомиссия изучает введение лимита цен на российский газ

Европейская комиссия продолжает изучать пути, которые помогут установить лимит цен на энергию, в том числе на российский газ. Об этом заявил представитель ЕК на брифинге, передает РИА «Новости».

По его словам, дискуссии по этому вопросу продолжаются, однако предоставить информацию по дате установления потолка цен на импорт российского газа и дальнейшим шагам пока нет возможности.

Последние несколько месяцев страны-участницы G7 (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обсуждают введение потолка цен на российскую нефть. В августе газета The Jakarta Post со ссылкой на представителя властей США написала, что страны G7 убеждают власти Индонезии присоединиться к их инициативе по установлению предельной цены на нефть из России.

Ранее председатель совета министров Италии Марио Драги заявлял, что республика могла бы полностью отказаться от закупок газа у России с осени 2024 года.