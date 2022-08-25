Газпромбанк вдвое увеличил минимальную сумму валютного перевода

Клиенты Газпромбанка теперь могут отправить валютным переводом вдвое больше: кредитная организация увеличила минимальную сумму по исходящим SWIFT-переводам. Это следует из тарифов банка.

«Минимальная сумма каждого перевода на банковский счет в другой банк составляет 20 тысяч долларов или евро в зависимости от валют счета, с которого осуществляется перевод. Ограничение по минимальной сумме не распространяется на перевод денежных средств в оплату медицинских или образовательных услуг», — отметили в банке.

До изменений сумма была ограничена десятью тысячами в долларах или евро.

В июле Газпромбанк ввел комиссию в размере 3% за все переводы физлиц через международную систему SWIFT и зачисление на счета в банке долларов и евро. Минимальная комиссия составит 12 000 рублей. Комиссия действует с 20 июля.

Также банк установил комиссию за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 тысяч у. е. в размере 0,017% в день от общей суммы и за денежные зачисления на счета в долларах и евро в размере 3% от суммы зачисления.

Газпромбанк обратился к клиентам и попросил их учитывать возрастающие риски хранения средств в валютах недружественных стран. Финансовая организация настойчиво рекомендовала хранить средства в валютах дружественных стран.