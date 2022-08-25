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В России с марта резко выросли продажи препарата от радиации и приборов для ее измерения

Продажи йодида калия и измерителей радиации выросли на 42% за последние 6 месяцев

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Depositphotos

В России выросли объемы продаж йодида калия и содержащих его препаратов, которые рекомендуют принимать людям в зоне радиации. Показатель увеличился на 42% в июле по сравнению с июнем, зафиксировали популярные маркетплейсы Ozon и Wildberries, пишет Forbes со ссылкой на сервис Moneyplace, который анализирует работу интернет-ретейлеров.

По данным маркетплейсов, объем продаж йодида калия и содержащих его препаратов вырос на 103% в апреле по сравнению с мартом 2022 года, на 40% в мае по сравнению с апрелем.

Вырос спрос и на приборы для измерения радиации. По данным Moneyplace, с 1 по 22 августа совокупные продажи дозиметров для измерения радиации на Ozon и Wildberries выросли на 161% по сравнению с июлем. При этом рост в августе конкретно на Wildberries был в 3,6 раза.

В Ozon отказались от комментариев, в Wildberries на момент публикации на вопросы Forbes не ответили. Не прокомментировали статистику и в аптечных сетях.

В марте в США начался бум йодида калия – американцы начали массово скупать препарат. Он тут же подорожал — с $14 до $149 на eBay. Согласно проведенным опросам, американцы опасались ядерной войны на фоне начала российской спецоперации на Украине. Они начали формировать запасы препарата, чтобы нейтрализовать последствия радиационного отравления.

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