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«Известия»: член правящей партии ФРГ допустил заморозку СП-2 навсегда

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Координатор по энергетической политике фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Тимон Греммельс заявил газете «Известия», что проект «Северный поток – 2», возможно, не заработает никогда.

«Абсолютно верно, что проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределенного периода времени из-за <действий> России на Украине, а возможно, не заработает никогда», — сказал он.

Политик добавил, что в настоящее время в федеральном правительстве не ведутся серьезные разговоры о возможном демонтаже трубопровода.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод «Северный поток-2» должен быть демонтирован.

Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует провести в Берлине 8 октября митинг с требованием запустить газопровод.

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