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Опрос показал, что более 60% россиян хранят копилку с монетами

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Pixabay

У 65% россиян дома есть копилка с монетами, которыми они расплачиваются в магазинах или общественном транспорте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование центра НАФИ.

Оказалось, что покупки монетами оплачивают 38% соотечественников, при этом 28% респондентов берут деньги для покупки билетов в транспорте.

Также стало известно, что 15% тех, у кого есть копилка, обменивают монеты в банке, на кассе или в специальном автомате.

Еще отмечается, что каждый 10-й (10%) использует монеты в качестве пожертвований.

Опрос проводился в августе текущего года, число респондентов — 1,6 тыс. человек (лица 18 лет и старше из 53 регионов РФ).

Данный опрос показал, что среди тех, у кого есть копилки с монетами, 72% живут в Приволжском, а 71% — в Уральском федеральном округе; 77% — это молодые люди в возрасте 18–24 лет.

Ранее сообщалось, что жители России стали больше тратить и больше копить. По данным ЦМАКП, сбережения выросли из-за того, что россияне смогли адаптироваться к новым условиям жизни.

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