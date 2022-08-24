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США отказались от закупки редкого металла в России

Пентагон установил запрет на импорт тантала из России, Ирана, Китая и КНДР

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Alchemist-hp/Wikimedia Commons

Пентагон ввел запрет на закупку военным ведомством и его подрядчиками редкого металла тантала в России, Иране, Китае и КНДР. Об этом сказано в Федеральном реестре США, передает ТАСС.

Как говорится в документе, из новых правил есть «некоторые исключения».

В тексте также отмечается, что снижение зависимости Соединенных Штатов «от стран, в отношении которых осуществляется регулирование, <...> является вопросом национальной безопасности», так как данный металл — «важный элемент в цепочке поставок при производстве» военных и гражданских систем США, которые использует Министерство обороны страны.

Такое решение Минобороны США вступает в силу с 25 августа 2022 года.

Ранее США установлили запрет на импорт российского золота. Как уточнили в американском Минфине, ввоз данного металла полностью запрещен, за исключением «случаев, предусмотренных законом или лицензией». При этом запрет не касается золота, которое находилось за пределами России на момент вступления решения в силу.

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Санкции против России
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