Экономист Куликова: цены на Украине вырастут на десятки процентов после запуска «печатного станка»

Цены на Украине вырастут на десятки процентов после того, как Киев начал эмиссию денег. Такой прогноз «Газете.Ru» дала экономист Татьяна Куликова. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Нацбанк Украины за неделю с 16 по 23 августа «напечатал» дополнительно 30 млрд гривен ($814 млн) для покрытия дефицита бюджета страны.

«Украина сейчас – это типичное государство, которое находится в состоянии войны. Все такие государства за счет «печатного станка» покрывают дефицит бюджета. Так делали США и Великобритания во время Второй мировой войны. Те же страны и Германия так делали во время Первой мировой войны. Все это приводит к росту инфляции в десятки процентов, исходя из мирового опыта», — объяснила Куликова.

Экономист напомнила, что есть мировой прецедент в Веймарской Германии, когда инфляцию не удалось ограничить.

«Это Веймарская Германия. Была большая эмиссия в период Первой мировой войны. Был скачок цен до нескольких десятков. Но для покрытия долга, номинированного в золоте, страна и после войны была вынуждена включить «печатный станок». Через пару лет старая довоенная марка обменивалась к новой в соотношении триллион к одному», — указала Куликова.

По ее словам, сложно сказать, выйдет ли инфляция на Украине из-под контроля или все ограничится десятками процентов.

«У Украины большие валютные долги, но она договорилась с кредиторами об отсрочке. Если долги придется возвращать в обозримом будущем, все будет развиваться по веймарскому сценарию. Если нет, все ограничится выросшей на десятки процентов инфляцией», — уточнила Куликова.

Киев сообщал, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около $5-7 млрд. Поскольку таких налоговых поступлений и таможенных платежей нет, для покрытия расходов бюджета НБУ проводит активную эмиссию гривны. По словам Железняка, продажа облигаций внутреннего государственного займа принесла «очень мало». Он отметил, что за указанный период времени внешней помощи пришло всего 11,6 млрд гривен ($315 млн).