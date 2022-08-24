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Аналитик Юшков связал подорожание нефти выше $100 с планами стран ОПЕК+ сократить добычу

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Amr Nabil/AP

Нефть подорожала за последние дни до $101 за баррель после заявления Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи топлива ОПЕК+. Об этом «Газете.Ru» сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. 22 августа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман допустил, что ОПЕК+ придется пойти на это.

«Нефть дорожает на заявлении Саудовской Аравии о том, что если потребуется, ОПЕК+ сократит добычу нефти, а не повысит ее. Страны ОПЕК + дают понять, что хотят высоких цен, в отличие от США. Заявление Саудовской Аравии – ответ на новости об иранской ядерной программе. Пока неясна судьба этого соглашения. Если договоренность будет достигнута, США снимут санкции с Ирана, Иран увеличит экспорт нефти», — объяснил Юшков.

По его словам, монархии Ближнего Востока выступают против этой сделки. В ответ на это Саудовская Аравия говорит о снижении добычи нефти, уточнил Юшков.

22 августа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК+ может сократить добычу нефти.

«Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, и риск серьезных перебоев в поставках остается высоким. Фьючерсный и физический рынки становятся все более разобщенными», — отметил он.

Министр отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, «в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах».

Соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть восстановлено в ближайшее время, сообщал ранее РБК. План был согласован в 2015 году после многолетних переговоров между Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Ираном. Он предусматривал снятие санкций с Исламской Республики в обмен на ограничение ее ядерной программы и гарантии, что она не будет создавать ядерное оружие. Администрация Джо Байдена заявила об интересе к возвращению в сделку. После этого в Вене начались переговоры по восстановлению СВПД, однако они носили нерегулярный характер.

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