Турецкий деловой союз подтвердил получение предостережения от США о сотрудничестве с РФ

Союз промышленников и предпринимателей Турции (ТЮСИАД) получил письмо из Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных в отношении нее санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление союза.

«В ТЮСИАД, как сообщалось сегодня в различных СМИ, поступило письмо заместителя министра финансов США Адевале Адейемо, в котором говорится, что действующие в Турции компании могут столкнуться с риском попасть под санкции в случае ведения бизнеса с физическими или юридическими лицами России, в отношении которых введены рестрикции. Данное письмо передано в МИД, министерства казначейства и финансов и торговли», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты стали давить сильнее на Турцию, предупреждая компании страны о последствиях при сотрудничестве с физическими и юридическими лицами из России, которые находятся под санкциями.

22 августа первый заместитель главы Минфина США Адевале Адейемо направил Американской торговой палате в Турции записку, в которой сообщил, что турецкие миры могут подпасть под ограничительные меры, если продолжат вести бизнес с РФ.