Дина Аверина: мы знали, что Игры дружбы перенесут

Серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио Дина Аверина призналась, что знала о переносе Игр дружбы, передает «Чемпионат».

«Мы знали давно, что Игры дружбы перенесут. Главное, чтобы сейчас прошли Игры БРИКС, а там посмотрим, что дальше. Мы знаем, что наши гимнастки и все спортсмены готовятся к Играм БРИКС», — сказала Аверина.

Игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал санкции к российскому спорту подарком.