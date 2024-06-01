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Турция назвала условия для вывода войск из Сирии

Минобороны Турции: Анкара выведет войска из Сирии в случае безопасности границ

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Reuters

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара может вывести войска из Сирии, если турецко-сирийская граница будет обезопасена. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

По его словам, Турция готова оказать поддержку властям Сирии в принятии конституции, проведении свободных выборов и нормализации ситуации в стране.

«Только после того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможем рассмотреть вывод (войск. — прим. ред.)», — сказал министр после учений EFES-2024.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война, в которой Турция, в отличие от России, поддержала противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор турецкие войска находятся на территории страны.

До этого турецкая газета Aydınlık сообщила, что Эрдоган и Асад в ближайшее время могут провести переговоры в Москве при содействии российского президента Владимира Путина. По данным издания, окончательная дата мероприятия будет согласована в ходе визита президента РФ в Турцию. Позже источник в администрации турецкого лидера сообщил, что планы о проведении в России встречи Эрдогана и Асада не известны Анкаре.

Ранее в министерстве обороны РФ оценили сотрудничество с Турцией по ситуации в Сирии.

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