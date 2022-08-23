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Президент Чехии назвал «сумасшествием» развитие проектов «зеленой энергетики»

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Depositphotos

Президент Чехии Милош Земан в эфире «Чешского телевидения» назвал «зеленым сумасшествием» повышенный интерес руководства стран Евросоюза проектами получения экологически чистой энергии из новых возобновляемых источников. По его словам, излишнее увлечение «зеленой энергетикой» является одной из основных причин энергетического кризиса в Евросоюзе.

«Я боюсь того, куда нас еще заведет «зеленое» сумасшествие», — отметил Земан.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», из-за антироссийских санкций переход на зеленую энергетику в Евросоюзе может быть затруднен. ЕС сильно зависит от импорта алюминия, никеля и цинка из России.

«Глобальный переход к «зеленой» энергетике идет быстрее, чем развитие горнодобывающей промышленности в Европе», — отмечало издание Oil Price.
27 апреля источник в институтах ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз временно нарастит закупки российского газа через страны, которые будут платить за топливо в рублях. Это нужно, чтобы компенсировать прекращение поставок в Польшу и Болгарию.

Он добавил, что ЕС сейчас работает со всеми партнерами ради увеличения поставок газа, а также над переходом на зеленую энергетику.

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