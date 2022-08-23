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Посол РФ в Польше назвал призывы Дуды о демонтаже «Северного потока — 2» политриторикой

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Посол РФ в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Варшава не имеет полномочий решать вопросы демонтажа «Северного потока — 2» и подобные заявления президента Польши Анджея Дуды являются политической риторикой.

Ранее Дуда заявил во время выступления на саммите «Крымская платформа», что газопровод «Северный поток — 2» должен быть демонтирован.

По словам Андреева, президент Польши не имеет отношения к «Северному потоку — 2» и не располагает полномочиями принимать подобные решения. По словам посла, слова президента были скорее пожеланием.

«Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций и других стран. Со стороны Польши — да [это политическая риторика]», — ответил Андреев на соответствующий вопрос.

Цены газа в Европе превысили $2800 за 1 тыс. куб. впервые с марта. С начала торгов 22 августа общий рост стоимости газа составил почти 13%.

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