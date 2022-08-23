Алиханов ожидает решения вопроса по субсидиям перевозок морем в августе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в августе должен быть решен вопрос о субсидировании морских перевозок в Калининград. Соответствующий проект постановления должен быть внесен в правительство на этой неделе, добавил он. Об этом пишет «Прайм».

«В этом месяце мы ожидаем принятия постановления по субсидированию. Проект постановления обещали внести в правительство РФ на этой неделе. Буду информировать об этом», — отметил Алиханов.

По его словам, Минтранс вместе с Минфином «очень долго» согласовывали проект постановления о субсидировании паромной переправы для того, чтобы уровень цен не рос из-за этой логистической компоненты.

«Мы исходим из того, что стоимость перевозки должна быть аналогична тарифу железнодорожной перевозки», — уточнил он.

Ранее во вторник Алиханов заявил о проблемах с перевозками грузов в регион. По его словам, действующих мощностей не хватает. Поэтому власти Калининградской области ждут новых паромов для усиления перевозок морем. Сейчас, по его словам, грузовики доставляют необходимые товары в регион в том числе через паромные переправы.