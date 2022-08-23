Производство офисной бумаги в России выросло на 2,5% в 2022 году

Дефицита офисной бумаги в России нет, ее производство в этом году увеличилось на 2,5%. Об этом заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, пишут «Известия».

«Дефицита офисной бумаги на российском рынке, который прогнозировался в стране весной, не предвидится. Объемы производства находятся на уровне прошлого года с небольшим превышением. Производство офсетной бумаги выросло на 2,5%.», — уточнил Чащин.

Резкий рост цен в марте, по словам Чащина, был скорее спекулятивным. Его целью было вызвать ажиотажный спрос среди покупателей и заказчиков, считает чиновник. По его словам, на фоне отказа европейских стран поставлять в Россию бумагу, российские компании наладили ее производство, в том числе химикатов.

«Кроме того, Россия импортирует бумагу из Индии, Турции и Китая», — добавил Чащин.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что российские заводы смогли решить проблему с дефицитом бумаги в стране. Он также добавил, что бумага подешевела, и цены вернулись к уровню января-февраля. Правда, бумагу будут выпускать бежевого, а не белого цвета. Впрочем ,по словам Евтухова, такая бумага более экологична.